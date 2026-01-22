Il Board of Peace, annunciato a Davos da Donald Trump, è un nuovo organismo internazionale promosso dagli Stati Uniti e presieduto dallo stesso ex presidente. Il suo scopo è favorire la risoluzione di conflitti globali, con particolare attenzione a dossier come quello di Gaza. Questa iniziativa rappresenta un tentativo di coinvolgere attori internazionali in un dialogo strategico su questioni di pace e sicurezza mondiale.

Il Board of Peace è stato presentato ufficialmente a Davos da Donald Trump come un nuovo foro politico internazionale, promosso dagli Stati Uniti e presieduto dallo stesso presidente americano, con l’obiettivo dichiarato di contribuire alla risoluzione dei principali conflitti globali. La cerimonia di firma, a margine del World Economic Forum, ha visto la partecipazione di rappresentanti di meno di 20 Paesi, con una presenza fortemente sbilanciata verso Medio Oriente, Asia centrale e America Latina e una partecipazione europea molto limitata. Sul palco con Trump erano presenti, tra gli altri, i leader di Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Argentina, Paraguay e Ungheria. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Board of Peace di Trump. Cos’è, chi c’è e perché conta anche oltre il dossier Gaza

Board of Peace di Trump. Cos’è, chi c’è e perché conta anche oltre il dossier GazaIl Board of Peace, presentato da Donald Trump a Davos, è un nuovo organismo internazionale promosso dagli Stati Uniti e presieduto dallo stesso Trump.

Cos’è il Board of Peace di Trump e chi ne fa parteIl Board of Peace di Donald Trump, costituito ufficialmente il 22 gennaio 2026 a Davos, rappresenta un organismo promosso dall’ex presidente.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Il Board of Peace annunciato dal presidente Donald Trump; Il ‘Board of Peace’ di Trump: la pace come club privato; Un Board of Peace senza Peace; Come funziona il Board of peace per Gaza voluto e coordinato sempre da lui, Donald Trump.

Donald Trump firma il Board of Peace a Davos: tutti i Paesi che hanno aderitoBoard of Peace di Trump: una proposta controversa tra diplomazia e diritto internazionale, firmata a Davos 2026. notizie.it

Nasce a Davos il Board of Peace, la sfida di Trump all'OnuDonald Trump ha messo in scena a Davos la sua visione per risolvere le crisi internazionali, allargando l'orizzonte anche oltre la Striscia, e chiamando a raccolta una ventina di leader, tra fedeli ... ansa.it

Viktor Orbán: "L'Europa non è nel Board of Peace perché vuole la guerra in Ucraina" x.com

Italia e Polonia vogliono entrare nel Board of Peace per Gaza, ha detto il presidente Usa, Donald Trump, ai media presenti sull'Air Force One. La Spagna non aderisce. Sanchez: "Il Board è fuori dall'Onu". - facebook.com facebook