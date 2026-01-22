Cos’è il Board of Peace di Trump e chi ne fa parte

Il Board of Peace di Donald Trump, costituito ufficialmente il 22 gennaio 2026 a Davos, rappresenta un organismo promosso dall’ex presidente. Fin dall’inizio, Trump ha attribuito a questa struttura la presidenza a vita, consolidando il suo ruolo nell’ambito delle iniziative di pace. Il comitato include membri scelti da Trump stesso, con l’obiettivo di influenzare le politiche e le strategie legate alla pace internazionale.

Il 22 gennaio 2026 Donald Trump ha firmato a Davos l’atto costitutivo del suo Board of Peace, che ha promosso assegnandosi fin dall’inizio la presidenza a vita. Sul palco del World Economic Forum, assieme al capo della Casa Bianca, sono saliti leader e rappresentanti di (quasi) tutti i Paesi che hanno aderito all’invito degli Stati Uniti. «Una giornata emozionante», l’ha definita Trump. Ecco le cose da sapere sul Board of Peace. Cos’è il Board of Peace. Come si legge nello statuto, il Board of Peace è «un’ organizzazione internazionale che mira a promuovere stabilità, ripristinare una governance affidabile e legittima e garantire una pace duratura nelle aree colpite o minacciate da conflitti». 🔗 Leggi su Lettera43.it

