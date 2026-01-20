scontri tra ultras roma e fiorentina stop alle trasferte per le due tifoserie fino a fine stagione

Il ministero dell’Interno ha deciso di sospendere le trasferte delle tifoserie di Roma e Fiorentina fino alla fine della stagione, in seguito agli scontri verificatisi in autostrada A1 vicino a Bologna tra gli ultras delle due squadre. Questa misura mira a garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori incidenti legati alle manifestazioni sportive.

Fiorentina-Napoli, inviato CN24 aggredito dai tifosi viola

Materiale giallorosso perso durante gli scontri sull'autostrada A1, tra fiorentini e romanisti il 18/01/2026 #ultrasitalia #ASRoma #Fiorentina - facebook.com facebook

Scontri in #autostrada #A1 tra #ultras di #Fiorentina e #Roma, tre furgoni di #tifosi fermati a #Modena x.com