Un’operazione di polizia a Santa Maria Capua Vetere ha portato all’arresto di 17 persone. Inizialmente, si è trattato di un intervento di routine, ma le dichiarazioni del magistrato Gratteri hanno rivelato aspetti più complessi e preoccupanti. Questo intervento mette in luce le dinamiche locali e le sfide della criminalità nella zona, offrendo un quadro più approfondito di quanto emerso dall’azione di polizia.

All’inizio sembrava una delle tante operazioni di polizia nel Casertano: numeri, nomi, un blitz e una lista di persone finite in manette. Ma questa volta qualcosa ha cambiato completamente il tono della storia. A margine della conferenza stampa, una frase ha gelato la sala e ha reso il caso un vero tema di discussione nazionale. “Minori usati come carne da macello e utili idioti: rischiano di meno e costano di meno ai clan”. Parole durissime, destinate a fare rumore, pronunciate dopo l’operazione che ha portato a 17 arresti. A parlare è stato Nicola Gratteri, procuratore, al termine dell’incontro con la stampa in cui è stato illustrato l’esito della vasta indagine nel territorio del Casertano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Blitz a Santa Maria Capua Vetere: cosa c’è dietro i 17 arresti e le parole choc di Gratteri

Camorra, 17 arresti a Santa Maria Capua Vetere. Gratteri: «Minori carne da macello e utili idiotiA Santa Maria Capua Vetere sono stati effettuati 17 arresti in un'operazione contro la camorra.

Maxi blitz nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere: 17 arresti per droga, estorsioni e omicidiNella mattinata di oggi, la Polizia di Stato ha eseguito un'operazione nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere, che ha portato all’arresto di 17 persone.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Santa Maria Capua Vetere, 17 arresti per omicidio e traffici di droga; Blitz alle Palazzine, 17 arresti: C'è anche il killer di Nebbia; Sanzioni per oltre 9mila euro e una denuncia: blitz dei forestali e dell'ispettorato del lavoro in un impianto di rifiuti in Val di Sangro; Blitz anticamorra a Caserta: 17 arresti per droga, estorsione e omicidio.

Blitz a Santa Maria Capua Vetere: cosa c’è dietro i 17 arresti e le parole choc di GratteriAll’inizio sembrava una delle tante operazioni di polizia nel Casertano: numeri, nomi, un blitz e una lista di persone finite in manette. Ma questa volta ... thesocialpost.it

Santa Maria CV, blitz nel rione Iacp: 17 arrestiAll’operazione hanno partecipato circa 120 poliziotti della Questura di Caserta e di altri reparti della Polizia di Stato, impegnati in una vasta attività di ... pupia.tv

Blitz della Polizia: arrestate 19 persone a Santa Maria Capua Vetere. Ci sono tre ragazzi che all'epoca dei fatti erano minori. "Carne da macello e utili idioti per il crimine" li ha definiti il Procuratore Gratteri - facebook.com facebook