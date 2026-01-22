Blitz a Santa Maria Capua Vetere | cosa c’è dietro i 17 arresti e le parole choc di Gratteri
Un’operazione di polizia a Santa Maria Capua Vetere ha portato all’arresto di 17 persone. Inizialmente, si è trattato di un intervento di routine, ma le dichiarazioni del magistrato Gratteri hanno rivelato aspetti più complessi e preoccupanti. Questo intervento mette in luce le dinamiche locali e le sfide della criminalità nella zona, offrendo un quadro più approfondito di quanto emerso dall’azione di polizia.
All’inizio sembrava una delle tante operazioni di polizia nel Casertano: numeri, nomi, un blitz e una lista di persone finite in manette. Ma questa volta qualcosa ha cambiato completamente il tono della storia. A margine della conferenza stampa, una frase ha gelato la sala e ha reso il caso un vero tema di discussione nazionale. “Minori usati come carne da macello e utili idioti: rischiano di meno e costano di meno ai clan”. Parole durissime, destinate a fare rumore, pronunciate dopo l’operazione che ha portato a 17 arresti. A parlare è stato Nicola Gratteri, procuratore, al termine dell’incontro con la stampa in cui è stato illustrato l’esito della vasta indagine nel territorio del Casertano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Camorra, 17 arresti a Santa Maria Capua Vetere. Gratteri: «Minori carne da macello e utili idiotiA Santa Maria Capua Vetere sono stati effettuati 17 arresti in un'operazione contro la camorra.
Maxi blitz nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere: 17 arresti per droga, estorsioni e omicidiNella mattinata di oggi, la Polizia di Stato ha eseguito un'operazione nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere, che ha portato all’arresto di 17 persone.
