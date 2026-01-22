Bambina di 17 mesi ingerisce le medicine della mamma | ricoverata d' urgenza

Una bambina di 17 mesi è stata ricoverata in terapia intensiva pediatrica dopo aver ingerito alcuni farmaci. L’episodio ha richiesto un intervento tempestivo da parte dei medici per valutare le condizioni e garantire le cure necessarie. La situazione è ancora sotto controllo mentre si attende un miglioramento delle sue condizioni di salute.

Il malessere e la corsa contro il tempo per salvarla. Una bambina di 17 mesi è ricoverata in ospedale, in terapia intensiva pediatrica, per avere ingerito dei farmaci. Le medicine appartenevano alla mamma. La piccola è di Caltanissetta, dopo avere ricevuto le prime cure nell'ospedale locale è.

