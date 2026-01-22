Bianca Balti in lacrime per l' Iran | Diffondete la voce

Bianca Balti ha condiviso un messaggio su Instagram, esprimendo la sua solidarietà per la situazione in Iran. Dopo aver parlato con una segretaria a Los Angeles, ha deciso di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla repressione delle proteste nel Paese, invitando a diffondere la voce e a mantenere alta l’attenzione su quanto sta accadendo. La sua testimonianza mira a portare attenzione su un tema di grande rilevanza umanitaria.

Bianca Balti in lacrime per l’Iran. La modella, dopo aver parlato con la segretaria del suo oculista a Los Angeles, ha deciso di pubblicare alcune storie sul suo profilo Instagram per sensibilizzare le persone su quanto sta accadendo nel Paese, dov’è in corso una pesante repressione delle proteste da parte del governo. “La ragazza che mi ha aiutato con il conto mi ha detto che suo marito è iraniano e si trova lì in questo momento”, racconta Bianca Balti. “Quello che sta succedendo non si è mai visto nemmeno durante la rivoluzione e mi ha chiesto di diffondere la notizia – ha proseguito – Se sei ferito e vieni portato in ospedale, arrivano e ti uccidono. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Bianca Balti in lacrime: «In Iran sparano e uccidono le persone ferite in ospedale». Il video appello sui socialIn lacrime per il dramma dei civili uccisi in Iran, Bianca Balti lancia un appello sui suoi profili social a documentare quello che sta accadendo. Seduta su una scalinata, ... leggo.it

