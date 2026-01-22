Lacrime e voce spezzata | il drammatico appello di Bianca Balti per l' Iran

Bianca Balti ha espresso un sincero appello riguardo alla situazione in Iran, evidenziando con emozione le difficoltà e le tensioni nel paese. Con un gesto di solidarietà, la modella ha voluto sensibilizzare l'opinione pubblica su una questione di rilevanza internazionale, invitando a riflettere sulle condizioni di libertà e diritti umani in quella regione.

Con le lacrime agli occhi e visibilmente commossa, la modella Bianca Balti ha rivolto un accorato appello per la situazione in Iran. Dopo una visita dal suo oculista a Los Angeles, ha ascoltato la drammatica testimonianza della segretaria iraniana dello studio, che le ha raccontato la difficile situazione del marito rimasto a Teheran. Racconti drammatici da Teheran. La donna ha descritto alla modella scenari terribili: chi scende in strada rischia di essere ucciso e anche chi finisce ferito in ospedale rischia la morte. " Se scendi in strada, ti sparano; se arrivi in ospedale ferito, ti uccidono lì ", ha rspiegato visibilmente emozionata e con la voce rotta dal pianto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

“Sparano ai feriti in ospedale, è straziante”: Bianca Balti commossa per l’Iran. L’appello ai follower: “Diffondete la voce”Bianca Balti si è detta profondamente colpita dagli eventi in Iran, condividendo la sua tristezza sui social.

