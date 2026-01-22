Bianca Balti si è detta profondamente colpita dagli eventi in Iran, condividendo la sua tristezza sui social. La modella ha raccontato di aver ascoltato le parole della segretaria del suo dentista, che ha descritto la difficile situazione nel paese, e ha invitato i propri follower a diffondere la voce per sensibilizzare sull’accaduto. Un gesto di solidarietà e attenzione verso le vicende che coinvolgono il popolo iraniano.

Bianca Balti si è commossa parlando dell’Iran in alcune storie Instagram. La modella ha raccontato di aver parlato con la segretaria del suo dentista che le ha raccontato del marito iraniano oggi ancora a Teheran. “Se vieni ferito e portato in ospedale, ti sparano – dice Balti – se qualcuno è per strada, ferito, vanno lì e lo uccidono a colpi di pistola”. Una situazione che la modella definisce “ straziante ” chiedendo a tutti, con un appello, di diffondere la voce. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sparano ai feriti in ospedale, è straziante”: Bianca Balti commossa per l’Iran. L’appello ai follower: “Diffondete la voce”

Pandorogate, Chiara Ferragni assolta per improcedibilità. L'influencere: "Sono commossa, grazie ai miei follower"Chiara Ferragni è stata assolta dai giudici di Milano per improcedibilità, poiché il reato contestato è stato ridimensionato a truffa semplice, non più aggravata.

Leggi anche: Grande Fratello Vip, Bianca Balti replica ai rumors sulla sua presenza nel reality show

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Imprenditore ferito a colpi di pistola in centro a Milano: arrestato un altro uomo (si cerca un complice); E' l'inferno in terra. Le testimonianze crude dall'Iran e la paura di chi vive sotto le torri; Sydney, attentato a Bondi Beach: almeno 12 morti e 29 feriti. ?Tra vittime festa Hanukkah il rabbino, una bambina e un sopravvissuto...; Sedriano, rubano un’auto e sparano ai poliziotti: due arresti dopo la rapina. L’accusa è tentato omicidio.

Scoperti dopo furto in casa sparano, due feriti nel NapoletanoSorpresi che uscivano dall'appartamento che avevano appena finito di razziare, quattro malviventi hanno reagito sparando colpi di pistola all'indirizzo di due persone, tra cui il padre del ... ansa.it

Usa, lite in un campus: studenti si sparanoAlmeno tre i feriti, fermate due personeDue ragazzi si sono sparati all'interno del Lone Star College di North Harris, in Texas, dopo una lite. Lo riferisce la polizia fornendo i dettagli sulla sparatoria che avrebbe provocato almeno tre ... tgcom24.mediaset.it

I Carabinieri hanno fermato un 30enne. Per bloccarlo hanno sparato tre colpi contro la vettura in fuga, uno dei proiettili ha colpito una ruota. Non ci sono feriti. - facebook.com facebook