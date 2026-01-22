Bentornata satira politica | Carnevale di Viareggio Trump bersaglio dei ‘maghi’ I Galli gli fanno pure lo scalpo

Il Carnevale di Viareggio torna a essere teatro di satira politica, con le tradizionali caricature che hanno accompagnato l’evento fin dagli anni '60. Quest’anno, tra i molti temi affrontati, spiccano le rappresentazioni di Trump, al centro delle critiche dei “maghi” del Carnevale, e i Galli, impegnati in caricature satiriche. Un’occasione per riflettere, attraverso l’arte, sui temi di attualità e sui protagonisti del panorama internazionale.

Viareggio, 22 gennaio 2026 – Bentornata satira politica. Che è sempre stata il sale del Carnevale viareggino da quando Silvano Avanzini nel 1960 per la prima volta portò i potenti della Terra su un carro. Graffiante, pungente, mai banale. La satira viareggina rappresenta uno spaccato sulla storia e i costumi italiani e non solo. E ha sempre anticipato i tempi con largo anticipo. Come accade puntualmente anche quest’anno, dove avremo il presidente statunitense Donald Trump rappresentato in varie salse. Un bersaglio facile, scontato? Può esserlo adesso, certamente. Ma non nella scorsa primavera, quando vennero elaborati e approvati i bozzetti poi presentati nella notte di San Lorenzo, il 10 agosto, quando ancora Trump non aveva fatto il blitz contro Maduro, né mandato l’Ice contro gli immigrati né tanto meno rivendicato la Groenlandia e minacciato i Paesi Europei. 🔗 Leggi su Lanazione.it

