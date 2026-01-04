Bentornata satira politica

Da lanazione.it 4 gen 2026

Ben tornata satira politica, uno spazio dedicato a riflettere con lucidità sugli eventi e le figure pubbliche. In questo contesto, l’autoradio si lascia coinvolgere dall’atmosfera natalizia, salutando Mariah Carey con “All I Want for Christmas Is You”. Nel frattempo, a Viareggio si svolge la “Ballata a Viareggio”, un racconto che celebra l’amore e la vita quotidiana, tra musica e parole.

L’autoradio saluta Mariah Carey con “All i want for christmas is you“, per accogliere la “Ballata a Viareggio“ che “canta l’innamorato per la via“. Perché smontate le lucine dai terrazzi, disfatti gli alberi con tutti gli addobbi e digerita anche l’ultima fetta di panettone, per Viareggio comincia l’abbuffata di coriandoli. La stagione dei “cencetti“, delle maschere cucite in casa con tanta fantasia e un po’ di improvvisazione pensando già alla sfilata Carnevaldarsena, delle prove generali per le coreografie e delle prime “bazzicate“ in Cittadella, per vedere come e quanto crescono i giganti di cartapesta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

