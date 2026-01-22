Beni confiscati al marito per legami con la mafia la moglie al giudice | C' è anche la mia dote

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una donna, moglie di un imprenditore sottoposto a sorveglianza speciale, riguardo alla confisca di beni per circa 1,2 milioni di euro, legata ai suoi presunti rapporti con la mafia. La decisione conferma la validità della confisca preventiva di immobili e attività societarie, sottolineando le procedure giudiziarie in materia di beni confiscati e sicurezza pubblica.

Confermata l’acquisizione da parte dello Stato di 1,2 milioni di euro ritenuti riconducibili all’uomo soggetto a sorveglianza speciale La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una donna, moglie di un imprenditore sottoposto a sorveglianza speciale, confermando definitivamente la confisca preventiva di immobili e attività societarie per un valore complessivo di circa 1,2 milioni di euro. Respinta anche l’istanza per sospendere l’esecuzione dell’ordinanza di sgombero dall’abitazione. La confisca, originariamente disposta dalla Corte di appello di Perugia con decreto del 7 maggio 2025, riguarda un complesso patrimoniale intestato sia direttamente all’uomo e formalmente alla moglie.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

