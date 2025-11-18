Beni confiscati alla mafia e pronti per la rinascita Ma 57 restano bloccati dai fondi
Milano, 18 novembre 2025 – Confiscati alla mafia, destinati, ma fermi perché, per ridare nuova vita a un immobile, ci vogliono risorse. In Lombardia, sono 57 i beni confiscati alle mafi e fermi in questo limbo, segno tangibile che non possono diventare strumenti di racconto di quello che erano e di quello che possono essere, beni che tornano alla collettività, per il bene comune. A fare i conti è Libera che ha lanciato la nuova mobilitazione ‘diamo linfa al bene’. “Oggi il denaro sequestrato e confiscato costituisce il Fondo Unico di Giustizia (Fug) – si legge nel testo della petizione –. Chiediamo che una piccola parte di ciò che deriva da atti criminali possa essere reinvestita per cambiare volto ai beni confiscati e rigenerare i territori feriti dalla presenza mafiosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
