Belen Rodriguez il minidress rosso fuoco che seduce

Da dilei.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Belen Rodriguez si distingue ancora una volta con il suo stile, questa volta indossando un minidress rosso che ha attirato l’attenzione. Dopo un periodo di relax alle Maldive, la showgirl si sta dedicando a nuove sfide, tra cui un trasloco che ha condiviso con i suoi follower. La sua presenza costante sui social conferma il suo impegno e la sua naturalezza, in un momento di cambiamenti e nuove occasioni professionali e personali.

Dopo un inizio idilliaco alle Maldive, il nuovo anno per Belen Rodriguez si sta rivelando piuttosto pieno, tra novità e belle soddisfazioni: “Ci siamo!!! Sto traslocando ma ci sono”, ha confidato agli affezionati followers che si domandavano dove fosse finita nelle sue più recenti storie Instagram, confermando quelle voci che da qualche giorno circolavano insistentemente. È tutto vero, dunque: a distanza di solo un anno dall’ultimo trasloco la showgirl argentina avrebbe deciso di voltare ancora pagina, anche sul piano abitativo, optando questa volta per una nuova residenza nel cuore di Milano, a Brera. 🔗 Leggi su Dilei.it

