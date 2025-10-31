Dal minidress gioiello Amiri al body rosso fuoco Elodie inaugura il tour 2025 a Jesolo con una serie di outfit iconici
D opo un’estate trionfale — culminata con due concerti-evento a San Siro e al Maradona — Elodie è tornata sul palco, inaugurando a Jesolo la prima tappa del suo nuovo tour. E, come da tradizione, la cantante ha trasformato il live in un vero e proprio fashion show. Sul palco, la cantante non propone soltanto canzoni: trasmette un’ identità visiva unica, una femminilità decisa e libera dalle convenzioni. Elodie Show, il fidanzato a San Siro e le foto del concerto a San Siro. guarda le foto Un debutto scintillante. Sul palco del Palazzo del Turismo di Jesolo, Elodie ha confermato il suo status di icona di stile e libertà espressiva, guidata ancora una volta dalla stylist Giulia Cova, che firma ogni look con la precisione di un racconto visivo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
