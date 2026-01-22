La Mens Sana Basket Serie B continua ad allenarsi con impegno al PalaEstra, anche durante il turno di riposo del weekend. La squadra si mantiene concentrata e determinata, come sottolineato dal capitano Pannini, che attribuisce il successo all'intensità e alla costanza nel lavoro quotidiano. Questo approccio rappresenta la base del rendimento della squadra, sempre più vicina ai propri obiettivi in campionato.

La Mens Sana si allena al PalaEstra con la consueta intensità nonostante il turno di riposo nel weekend. A fare il punto della situazione il capitano Edoardo Pannini (nella foto) che parte dal primato in classifica. "Sapevamo di essere una buona squadra, però forse non pensavamo di essere a questo livello. Però, obiettivamente, se pensiamo a quanto e come lavoriamo durante la settimana, non è un caso la nostra posizione – ammette -. A Spezia è stata una vittoria molto importante. Le trasferte sono sempre complicate contro qualsiasi squadra e abbiamo avuto una grande reazione. Questo è un bel segnale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Interregionale. Mens Sana al top! Capitan Pannini: "E’ il frutto di come lavoriamo»

Basket serie B Interregionale. Mens Sana, Jokic infortunato. Lunedì premio a capitan PanniniLa Mens Sana Basket si prepara per l'anticipo di Serie B Interregionale contro Don Bosco Crocetta, con grande entusiasmo dopo otto vittorie consecutive che le hanno assicurato il testa a testa in classifica.

Basket Serie B Interregionale. La Mens Sana si concentra sulla sfida a San Miniato. Pannini: "Ci sono le basi per fare un’ottima stagione»La Mens Sana Siena si prepara alla sfida di domenica contro Etrusca Basket San Miniato, in occasione della partita di Serie B Interregionale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Serie B Interregionale, Gulliver Derthona sconfitto in casa da Campus Varese nella prima di ritorno; Basket Serie B, la Redel batte e supera Brindisi, Ragusa resta in vetta. Classifica e risultati; Basket Serie B Interregionale: Per la prima del girone di ritorno la Vismederi ospita Borgomanero; Pallacanestro Serie B Interregionale – Sconfitta a Gazzada per il Gulliver Tortona.

Basket, Serie B Interregionale: Si riparte, Barcellona a Mola, Milazzo sfida CatanzaroPrende ufficialmente il via il girone di ritorno della Serie B Interregionale. La Basket School Messina resta ferma per il ... 98zero.com

Basket Serie B, la Redel batte e supera Brindisi, Ragusa resta in vetta. Classifica e risultatiSi è conclusa la 16ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F. citynow.it

BASKET SERIE A2. LA SEBASTIANI RIETI IN RIMONTA BATTE LA FORTE RIMINI Terzo successo di fila per la Sebastiani che batte 83-65 una rimaneggiata Rimini che comunque per tre quarti è rimasta incollata alla gara. Partono forte i romagnoli e Rieti subi facebook

Basket, Serie C Unica: Perugia e Terni unite per Gian Luca x.com