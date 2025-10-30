basket femminile reyer venezia sconfitta a mersin in eurolega

Cade in Turchia la Reyer Venezia nella quarta giornata dell’Eurolega femminile. La squadra di coach Mazzon viene sconfitta dal CIMSA CBK Mersin per 83-69, con la formazione turca che ottiene il suo primo successo stagionale, ribaltando anche la differenza canestri rispetto al match d’andata. Venezia resta comunque seconda nel gruppo D, ma si giocherà tutto nelle prossime sfide casalinghe contro Saragozza e Landes. Alla Reyer non bastano le buone prestazioni di Stephanie Mavunga e Kaila Charles, che sfiorano entrambe la doppia doppia chiudendo rispettivamente con 16 e 14 punti e 9 rimbalzi. Dall’altra parte il Mersin è assolutamente trascinato da una scatenata Julie Vanloo, che mette a referto 23 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

