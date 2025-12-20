Corso di calligrafia giapponese alla Biblioteca Giana Anguissola prenotazioni aperte
In collaborazione con l’associazione italo-giapponese di Piacenza "Nichii Studio", la biblioteca Passerini-Landi propone un laboratorio di calligrafia giapponese sabato 10 gennaio, dalle ore 15 alle 18, presso la Biblioteca ragazzi Giana Anguissola.L’incontro è rivolto a partecipanti di tutte le. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Biblioteca Giana Anguissola, al via “Le parole per dirlo”
Leggi anche: Biblioteca “Giana Anguissola” e Teatro Gioco Vita insieme per bimbi e famiglie
Corso di calligrafia giapponese alla Biblioteca Giana Anguissola, prenotazioni aperte - Landi propone un laboratorio di calligrafia giapponese sabato 10 gennaio, dalle ore 15 alle ... ilpiacenza.it
Bibliogioco e calligrafia giapponese - Iniziative, eventi e laboratori per scoprire la biblioteca e i suoi servizi dal 19 marzo al 23 marzo. ecodibergamo.it
Lezioni di calligrafia giapponese con il maestro Kentaro Kitaya - Il maestro Kentaro Kitaya, cantante lirico e calligrafo, offre lezioni di calligrafia giapponese a La Spezia. lanazione.it
Petali di Riso. . ULTIMO CORSO DI CALLIGRAFIA CREATIVA DI QUEST’ANNO! SABATO 20.12 dalle 10 alle 12.30 - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.