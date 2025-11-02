Frontale sulla provinciale della Val Seriana | muore un uomo
Nembro. Un uomo ha perso la vita questa mattina, domenica 2 novembre, lungo la provinciale della Val Seriana, attorno alle 8. Ancora poche e frammentarie le informazioni a disposizione: secondo quanto è stato possibile ricostruire finora l’incidente sarebbe avvenuto all’imbocco della galleria Montenegrone a Nembro e avrebbe coinvolto un mezzo dei vigili del fuoco che si stava dirigendo sul luogo di un’emergenza. Nel violento scontro frontale sarebbe deceduto il conducente dell’auto. La strada è stata chiusa. Seguono aggiornamenti. . 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Tragedia sulla SP510: muore in un frontale la consigliera comunale Daniela Bratelli Un fine settimana in famiglia si è trasformato in una tragedia sulla Strada Provinciale 510, all’altezza di Sulzano. Ieri pomeriggio, poco prima delle 16, nella galleria Pianzol - facebook.com Vai su Facebook
Incidente frontale sulla provinciale: ferito un neonato. È in condizioni stabili - X Vai su X
Incidente in val Seriana, il 19enne ferito grave in ospedale: è indagato per omicidio stradale. Chi erano le vittime nell'auto in fiamme - Lo schianto frontale tra due auto, poi le fiamme: un ragazzo di 19 anni di Ponte Nossa è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano, dove è stato trasferito all'ospedale di Lecco, ... Da corriereadriatico.it
Incidente a Bergamo, auto prende fuoco dopo un frontale: due morti, grave un ragazzo - È di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina - Lo riporta leggo.it