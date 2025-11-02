Nembro. Un uomo ha perso la vita questa mattina, domenica 2 novembre, lungo la provinciale della Val Seriana, attorno alle 8. Ancora poche e frammentarie le informazioni a disposizione: secondo quanto è stato possibile ricostruire finora l’incidente sarebbe avvenuto all’imbocco della galleria Montenegrone a Nembro e avrebbe coinvolto un mezzo dei vigili del fuoco che si stava dirigendo sul luogo di un’emergenza. Nel violento scontro frontale sarebbe deceduto il conducente dell’auto. La strada è stata chiusa. Seguono aggiornamenti. . 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Frontale sulla provinciale della Val Seriana: muore un uomo