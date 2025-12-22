Sembrava che per qualcuno l’attivazione del verde continuo al semaforo della Martinella avrebbe risolto gli infiniti disagi viabilistici della Val Seriana. Una forzatura, forse. Ma l’impressione è che negli ultimi mesi l’attenzione si sia concentrata solo su quei piccoli interventi, annunciati da tempo, che effettivamente potrebbero mitigare le condizioni di viaggio dei pendolari lungo la Statale 671, ma di certo non risolvere il complesso problema della viabilità seriana e, di riflesso, dell’hinterland orientale della città di Bergamo. Nei primi giorni di attivazione del nuovo assetto, effettivo da lunedì 15 dicembre, i segnali dalla Martinella sono chiari: le code non sono magicamente scomparse e i tempi di percorrenza rimangono disastrosamente alti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Viabilità Bergamo: Martinella, a fine mese torna il verde continuo. Sottopasso nel 2026

Leggi anche: Martinella, il «sempre verde» non cancella le code

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Viabilità in Val Seriana, il verde alla Martinella? Come un’oliva per antipasto - Negli stessi giorni in cui il primo ministro spagnolo Sanchez introduce un abbonamento unico per il trasporto pubblico in tutto il Paese, a Bergamo ci si sorprende per i mancati effetti di una sperime ... bergamonews.it