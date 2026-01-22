Azzano Decimo arriva il Despar nella frazione di Tiezzo

A Tiezzo, frazione di Azzano Decimo, il punto vendita di via Fratelli De Carli cambia insegna e gestione, passando a Despar dopo quindici anni di attività delle sorelle Carlet. La riapertura garantirà un servizio di prossimità alla comunità locale, mantenendo il ruolo di punto di riferimento per spesa quotidiana e servizi essenziali. La nuova gestione si impegna a preservare la qualità e l’attenzione alle esigenze dei clienti.

Dopo quindici anni di attività portata avanti dalle sorelle Carlet, il punto vendita di Tiezzo in via Fratelli De Carli, si prepara a riaprire con una nuova gestione e cambio insegna a Despar, confermando il proprio ruolo di presidio di prossimità per la comunità locale.A guidare il negozio sarà.

