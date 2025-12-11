La band simbolo del celtic punk mondiale nell' estate di Azzano Decimo

Il 2026 si apre con un evento imperdibile ad Azzano Decimo: il primo grande concerto internazionale della Fiera della Musica, che vedrà la band simbolo del celtic punk. La manifestazione promette di attirare appassionati da tutto il mondo, offrendo un'occasione unica di ascoltare live una formazione di fama globale.

Annunciato oggi, 11 dicembre, il primo grande concerto internazionale della Fiera della Musica 2026 di Azzano Decimo. I Dropkick Murphys, campioni assoluti del celtic punk di Boston, torneranno in Italia la prossima estate per due grandi live, di cui uno solo in programma nel Nordest. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

