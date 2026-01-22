Il Principe Harry ha recentemente testimoniato all'Alta Corte di Londra nel processo contro Associated Newspapers Ltd, affrontando accuse che coinvolgono la vita di Meghan Markle. La testimonianza si inserisce in un contesto giudiziario delicato, in cui il duca di Sussex ha espresso il suo punto di vista, contribuendo a chiarire episodi e dinamiche legate alla stampa e alla sfera privata della coppia.

Il Principe Harry ha fatto ritorno in Inghilterra per fornire la propria testimonianza presso l'Alta Corte di Londra nel processo contro Associated Newspapers Ltd (ANL). Con la voce rotta dall'emozione, il secondogenito del Re ha duramente attaccato la stampa, accusandola di non avere dato respiro alla moglie Meghan. Una vicenda molto delicata quella che viene dibattuta nelle aule del tribunale. Il Duca di Sussex e altri personaggi illustri come Elton John ed Elizabeth Hurley, accusa l'editore del Daily Mail di aver commesso gravi violazioni della privacy. Tali violazioni sarebbero avvenute in un ampio arco di tempo, ossia fra 1993 e il 2011. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Avete reso la vita di Meghan un inferno", le accuse in tribunale del principe Harry tra le lacrime

Il bivio di Meghan Markle dopo il grande passo del principe Harry

