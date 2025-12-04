Ischia lottizzazione abusiva | sigilli al noto resort 8 indagati
Una vasta struttura turistico-ricettiva di 27.000 metri quadrati, situata in località Succhivo nel Comune di Serrara Fontana a Ischia, è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza di Napoli al termine di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Sezione Edilizia e Ambiente della Procura della Repubblica di Napoli. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal gip del . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
