Ischia lottizzazione abusiva | sigilli al noto resort 8 indagati

Teleclubitalia.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vasta struttura turistico-ricettiva di 27.000 metri quadrati, situata in località Succhivo nel Comune di Serrara Fontana a Ischia, è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza di Napoli al termine di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Sezione Edilizia e Ambiente della Procura della Repubblica di Napoli. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal gip del . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

ischia lottizzazione abusiva sigilli al noto resort 8 indagati

© Teleclubitalia.it - Ischia, lottizzazione abusiva: sigilli al noto resort. 8 indagati

Contenuti che potrebbero interessarti

Ischia, sfregio a vincoli e paesaggio: sigilli all’hotel Club Scannella - Nuovi sigilli per l’Hotel Club Scannella, iconica struttura turistica incastonata nel suggestivo costone roccioso a picco sul mare di Forio, sull’isola d’Ischia. ilmattino.it scrive

Maxi lottizzazione abusiva, sequestrato l'hotel La Scannella a Forio d'Ischia - Nuovo sequestro per l’Hotel Club Scannella di Forio d’Ischia, al centro di un’indagine coordinata dalla Sezione Edilizia e Ambiente della Procura di Napoli. Secondo ilmattino.it

B&b abusivi, 9 strutture chiuse a Ischia. I clienti agganciati nei post sui social - Scandagliano i post pubblicati sui social, quelli del tipo "cerco una stanza per tot notti", e contattano in privati chi li scrive per offrire la propria disponibilità. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ischia Lottizzazione Abusiva Sigilli