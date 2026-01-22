Autorevole concentrato e solido | Musetti fa suo il derby con Sonego agli Australian Open e avanza Non è mai facile contro uno dei miei migliori amici

Lorenzo Musetti ha conquistato una vittoria importante agli Australian Open, superando il suo amico e collega Lorenzo Sonego in tre set. Con un gioco solido e costante, Musetti ha dimostrato di essere in buona forma, portando a casa il match in meno di tre ore. Questa affermazione rappresenta un passo avanti nel suo percorso nel torneo, confermando la sua crescita e determinazione.

In controllo dall'inizio alla fine. Lorenzo Musetti prosegue di slancio il proprio cammino agli Australian Open vincendo il derby contro Lorenzo Sonego con il punteggio di 6-3 6-3 6-4 in poco meno di tre ore di gioco. Il numero 5 del mondo torna così al terzo turno a Melbourne, confermando il risultato ottenuto un anno fa. Un dettaglio non da poco nella corsa alla top 3 a fine torneo. D'ora in avanti infatti Musetti potrà solo guadagnare punti. Il carrarino inoltre riscatta la sconfitta nel precedente tra i due azzurri andato in scena nel Masters 1000 di Parigi che stava per pregiudicare la sua partecipazione alle ultime Atp Finals, rafforzando anche il proprio bilancio positivo negli scontri contro i connazionali: 15 vittorie e sole 6 sconfitte.

