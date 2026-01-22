australian open musetti vince il derby con sonego avanza anche darderi

Lorenzo Musetti ha sconfitto Lorenzo Sonego nel derby italiano agli Australian Open, avanzando al terzo turno del torneo. Anche Federico Darderi ha proseguito la sua corsa, consolidando la presenza degli italiani in questa fase del torneo. La competizione continua con attenzione verso le prestazioni dei tennisti nazionali nel prestigioso appuntamento australiano.

Lorenzo Musetti si è aggiudicato il derby azzurro contro Lorenzo Sonego approdando al terzo turno degli Australian Open. Il toscano si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4 in due ore e 49 minuti di gioco. Avanza anche Darderi Passa il turno anche Luciano Darderi, che ha battuto l’argentino Sebastian Baez in quattro set: 6-3, 1-6, 6-4, 6-3 in due ore e 29 minuti. Nel prossimo turno Darderi affronterà il russo Karen Khachanov, che ha superato l’americano Basavareddy in tre set. Stop per Maestrelli e il doppio azzurro Niente da fare invece per Francesco Maestrelli, battuto dal numero quattro del mondo Novak Djokovic con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2. 🔗 Leggi su Feedpress.me

