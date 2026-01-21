All'Australian Open, il debutto di Gaston si conclude con una vittoria facile prima del ritiro. Al secondo turno, si prepara il derby tra amici Musetti e Sonego. Sinner riceve elogi, con il commento:

di Gabriele Tassi Tra specializzati in ritorni ci s’intende. "Brignone? Un fenomeno ha fatto una cosa che probabilmente quasi nessuno sarebbe riuscito a fare". Più facile di così il rientro agli Australian Open di Jannik Sinner (nella foto) non poteva essere: Gaston dura due set (6-2, 6-1), poi s’arrende ai problemi fisici. E allora per fortuna da commentare c’è lo sci, vecchio sport di Jannik, con l’incredibile prova della Tigre, nuovamente in pista a Kronplatz dopo l’infortunio. "Ci sono questi fenomeni come lei, come Sofia Goggia, atleti che hanno qualcosa in più – dice –, "Quello che ha fatto è qualcosa di straordinario, le auguro solo il meglio alle Olimpiadi perché so quanto ha lavorato per tornare in pista". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Debutto facile agli Australian Open: domina Gaston che poi si ritira. Al secondo turno è già derby tra amici Musetti-Sonego. Sinner, solo applausi: "Fede ha qualcosa in più»

Australian Open, Gaston si ritira e Sinner va al secondo turno: «Non è così che volevo vincere»Nell’incontro degli Australian Open, Jannik Sinner ha superato il primo turno grazie al ritiro di Hugo Gaston, che si trovava in svantaggio per 6-2, 6-1.

Australian Open 2026, Sinner al secondo turno: Gaston si ritiraAll'Australian Open 2026, Jannik Sinner si è qualificato per il secondo turno dopo la vittoria all’esordio contro Hugo Gaston, che si è ritirato nel terzo set a causa di problemi fisici.

Australian Open, Musetti al 2° turno: Collignon si ritira nel quarto setDebutto intenso per Musetti che gioca una partita in crescendo contro il belga Collignon, poi costretto al ritiro nel quarto set per problemi fisici. Al secondo turno sarà derby con Sonego ... sport.sky.it

