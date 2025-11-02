Lavoro in Lombardia il nuovo report | Sale la cassa integrazione per la crisi dell’industria Tengono edilizia e terziario

Milano – La crisi dell’industria , con una serie di riorganizzazioni e “crisi non transitorie” che potrebbero portare all’espulsione di un esercito di lombardi dal mercato del lavoro. Pur essendo stabile il dato sulla Città metropolitana di Milano, con un ricorso agli ammortizzatori sociali invariato nel confronto fra gennaio-settembre 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, il “campanello d’allarme” emerge dall’aumento della cassa integrazione straordinaria (Cigs), legata a situazioni di pesante riorganizzazioni aziendali. Uno scenario fotografato dall’ultimo rapporto della Uil Lombardia, su dati Inps. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lavoro in Lombardia, il nuovo report: “Sale la cassa integrazione per la crisi dell’industria”. Tengono edilizia e terziario

Il Segretario Generale Onofrio Rota ha partecipato questa mattina a Seveso, all'incontro organizzato dall'Fnp Lombardia "Il lavoro è cambiato - diritti, tutele e nuove sfide per i pensionati" con Sergio Marcelli Segretario generale Fnp Lombardia, Enzo Mesagna - facebook.com Vai su Facebook

Scopri l’app LabLab, l’innovativo strumento di Regione Lombardia per far incontrare giovani e aziende e vivi le esperienze nelle imprese selezionate in base ai tuoi interessi. Per saperne di più http://reglomb.it/8VMt50XcXfG #lavoro #FSEplus #UE2127 #Lo - X Vai su X

Lombardia, primari universitari scelti dalla Regione e specializzandi al lavoro anche nei piccoli ospedali: il nuovo accordo - Primari scelti dalla Regione (e non più dagli ospedali) in accordo con gli atenei, più reparti a direzione universitaria, specializzandi in corsia anche negli ospedali periferici. Da milano.corriere.it

Sicurezza lavoro: in Lombardia una piattaforma sulla formazione - Una piattaforma monitorerà la qualità della formazione in Lombardia con l'obiettivo di sensibilizzare sulla prevenzione degli infortuni e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di ... Segnala ansa.it

La Lombardia ha 5 nuovi Cavalieri del Lavoro - La Lombardia ha 5 nuovi Cavalieri del Lavoro, imprenditori e imprenditrici che si sono distinti per il contributo allo sviluppo economico, sociale e civile del Paese. Si legge su ansa.it