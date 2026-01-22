Autismo e inclusione a Fiumicino laboratori di ceramica per bambini e ragazzi

A Fiumicino, presso l’associazione “Il Cuore di Cristiano”, sono stati avviati laboratori di ceramica dedicati a bambini e ragazzi con autismo. Questi spazi offrono opportunità di crescita, socializzazione e scoperta delle proprie capacità attraverso attività creative, promuovendo l’inclusione e il rispetto delle diversità in un contesto di supporto e collaborazione.

Fiumicino, 22 gennaio 2026 – “Da sempre, come associazione impegnata nel territorio oramai da diversi anni, siamo profondamente convinti del valore e del grande apporto in termini di risultati ottenuti, delle attività laboratoriali, ludiche, didattiche e tematiche, non solo strettamente per le conoscenze e competenze che si possono acquisire, ma soprattutto per l’opportunità grazie ad esse, di creare relazioni, collaborazioni, condivisioni di spazi, di momenti e di emozioni con gli altri”, così inizia Loredana Magni, presidente dell’associazione ODV ETS “Il Cuore di Cristiano”. “Tali attività, assumono importanza fondamentale, laddove vengono rivolte ad un’utenza “fuori dall’ordinario”, ovvero a tutte quelle situazioni di fragilità della sfera cognitiva, a causa delle quali, in una società normotipica, l’accesso ad esse se non è precluso, risulta quantomeno complicato”, si legge ancora.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

