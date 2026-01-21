Il secondo turno dell’Australian Open 2026 vede protagonisti diversi tennisti italiani, tra cui Musetti e Sonego, che si sfideranno in un derby. Oggi anche Darderi e Maestrelli scenderanno in campo. La giornata del 22 gennaio rappresenta un momento importante per il tennis italiano, con più azzurri impegnati nelle fasi decisive del torneo a Melbourne.

Melbourne – Jannik Sinner, ma non solo. Nella giornata di giovedì 22 gennaio, altri quattro azzurri saranno protagonisti al secondo turno dell' Australian Open 2026, di cui due si confronteranno direttamente. Stiamo parlando nello specifico di Lorenzo Musetti e di Lorenzo Sonego, che daranno vita al derby italiano sulla Margaret Court Arena. Si tratterà della terza sfida fra i due nel circuito professionistico: il bilancio è in perfetta parità, con il piemontese a imporsi nell'ultimo precedente in ordine cronologico, andato in scena lo scorso ottobre, valevole per i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Parigi e terminato 3-6, 6-3, 6-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Musetti-Sonego, l’orario del derby italiano agli Australian Open. Oggi anche Darderi e Maestrelli

LIVE Australian Open: Musetti passa, sarà derby con Sonego. Darderi vince un match drammatico. Sinner alle 9Questa terza giornata degli Australian Open vede in campo sei tennisti italiani nel singolare.

