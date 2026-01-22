All’Australian Open 2026, gli italiani Musetti e Darderi si sono qualificati al terzo turno, segnando un progresso importante nel torneo. Musetti ha prevalso nel derby contro Sonego, confermando il suo buon stato di forma e raggiungendo per il secondo anno consecutivo il terzo turno a Melbourne. La competizione prosegue con attenzione verso i risultati dei tennisti italiani, protagonisti di una partecipazione solida e promettente.

Nottata agrodolce per gli azzurri agli Australian Open. Bene Lorenzo Musetti, che si è aggiudicato il derby con Lorenzo Sonego, raggiungendo il terzo turno del primo slam stagionale – massimo risultato a Melbourne – per il secondo anno di fila. Si è qualificato anche Luciano Darderi, che ha eliminato in quattro set l’argentino Sebastian Baez. Si è infranto invece su Novak Djokovic il sogno di Francesco Maestrelli, alla prima partecipazione in un major, nonostante un’ottima prestazione contro il 10 volte vincitore del torneo. Alle 9 tocca a Jannik Sinner, opposto all’australiano James Duckworth. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Australian Open 2026, Musetti e Darderi al terzo turno: i risultati degli italiani

Australian Open 2026, da Musetti a Sonego: i risultati degli italiani nella notteNella notte tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio, agli Australian Open 2026, gli italiani hanno ottenuto tre qualificazioni e due eliminazioni.

Musetti vince il derby azzurro con Sonego e accede al terzo turno degli Australian OpenLorenzo Musetti si impone nel derby italiano agli Australian Open, battendo Lorenzo Sonego in tre set.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, è derby all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Dal possibile derby con l’amico Sonego a un terzo turno già ostico: il cammino di Musetti agli…; Australian Open in diretta. Vince Musetti, sarà derby con Sonego. Passano Darderi e Paolini-Errani; Musetti al 2° turno: Non mi sono piaciuto, ma la sofferenza di questo match mi aiuterà.

Australian Open 2026: Musetti supera Sonego ed accede al terzo turno! – VIDEOAustralian Open 2026: Lorenzo Musetti vince il derby contro l'altro Lorenzo, ossia Sonego ed accede al terzo turno dello slam! generationsport.it

Musetti-Sonego agli Australian Open, il risultato in diretta live della partitaDerby azzurro sulla Margaret Court Arena: Lorenzo Musetti affronta l'amico Lorenzo Sonego per un posto al terzo turno. Il carrarino per eguagliare il miglior risultato in carriera a Melbourne Park, il ... sport.sky.it

Chi è James Duckworth, prossimo avversario di Sinner agli Australian Open: l'unico che gli ha fatto saltare i nervi x.com

Cinque italiani protagonisti agli Australian Open: in campo anche Maestrelli e Darderi - facebook.com facebook