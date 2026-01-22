L’audit, come evidenziato da Vercellotti di EY Italia, svolge un ruolo fondamentale nel garantire trasparenza e qualità nel mercato. Oggi, la credibilità delle informazioni dipende non solo da ciò che viene comunicato, ma anche dall’affidabilità dei dati sottostanti. La tecnologia si configura come uno strumento essenziale per migliorare la precisione e la trasparenza, contribuendo a rafforzare la fiducia tra imprese, stakeholder e consumatori.

“La trasparenza del mercato oggi non si basa solo su quello che viene comunicato, ma anche sull'affidabilità dei dati che sostengono la comunicazione. Avere un processo di revisione solido, maturo e profondo, che attraverso l'utilizzo della tecnologia analizza in maniera mirata i dati di bilancio per un assurance di maggiore qualità, credo sia un elemento in grado di dare maggiore trasparenza al mercato e maggiore fiducia nei confronti degli stakeholders finanziari”. Così Massimiliano Vercellotti, Assurance Leader di EY Italia, all’evento ‘Innovazione tecnologica, transizione digitale e intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Audit, Vercellotti (EY Italia): "Tecnologia a servizio di maggiore trasparenza e qualità"

Vercellotti (Ey): "La trasparenza si basa anche sull'affidabilità dei dati"La trasparenza nel mercato odierno richiede più della semplice comunicazione: si fonda sull’affidabilità dei dati utilizzati.

Professioni, Savoca (Ey): "Al revisore viene chiesta maggiore competenza"Il ruolo del revisore sta attraversando una fase di trasformazione, influenzata dall'evoluzione tecnologica.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Audit, Vercellotti (EY Italia): Tecnologia a servizio di maggiore trasparenza e qualità

Vercellotti (Ey): La trasparenza si basa anche sull'affidabilità dei datiAvere un revisore capace di utilizzare consapevolmente le tecnologie vuol dire essere maggiormente credibili nei confronti del cliente e del mercato ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Vercellotti (Ey): Ravenna e Rimini nella top ten di 'Human Smart City Index'Milano, 16 set. (Adnkronos) - Anche quest’anno parteciperemo a ‘Fattore R’, il forum sull’economia della Romagna. Siamo da sempre molto vicini ai territori e per noi la Romagna è un territorio molto ... notizie.tiscali.it