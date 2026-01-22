Vercellotti Ey | La trasparenza si basa anche sull' affidabilità dei dati
La trasparenza nel mercato odierno richiede più della semplice comunicazione: si fonda sull’affidabilità dei dati utilizzati. Secondo Vercellotti di EY, la qualità delle informazioni rappresenta un elemento chiave per garantire un ambiente di mercato più chiaro e responsabile. In un contesto in continua evoluzione, la verifica e l’accuratezza dei dati sono fondamentali per supportare decisioni consapevoli e promuovere la fiducia tra gli attori economici.
Milano, 21 gen. (Adnkronos) - "La trasparenza del mercato oggi non si basa solo su quello che viene comunicato, ma anche sull'affidabilità dei dati che sostengono la comunicazione. Avere un processo di revisione solido, maturo e profondo, che attraverso l'utilizzo della tecnologia analizza in maniera mirata i dati di bilancio per un assurance di maggiore qualità, credo sia un elemento in grado di dare maggiore trasparenza al mercato e maggiore fiducia nei confronti degli stakeholders finanziari". Così Massimiliano Vercellotti, Assurance Leader di EY Italia, all'evento 'Innovazione tecnologica, transizione digitale e intelligenza artificiale.
