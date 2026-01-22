Vercellotti Ey | La trasparenza si basa anche sull' affidabilità dei dati

La trasparenza nel mercato odierno richiede più della semplice comunicazione: si fonda sull’affidabilità dei dati utilizzati. Secondo Vercellotti di EY, la qualità delle informazioni rappresenta un elemento chiave per garantire un ambiente di mercato più chiaro e responsabile. In un contesto in continua evoluzione, la verifica e l’accuratezza dei dati sono fondamentali per supportare decisioni consapevoli e promuovere la fiducia tra gli attori economici.

