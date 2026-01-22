Professioni Savoca Ey | Al revisore viene chiesta maggiore competenza

Il ruolo del revisore sta attraversando una fase di trasformazione, influenzata dall'evoluzione tecnologica. Oggi, all’interno dei team di revisione, è richiesta una gamma più ampia di competenze rispetto al passato. Questa evoluzione sottolinea l’importanza di adeguare le competenze professionali alle nuove esigenze, garantendo un’analisi accurata e affidabile in un contesto in continua evoluzione.

Il ruolo di revisore sta cambiando. L'evoluzione tecnologica ha fatto sì che all'interno dei team debbano oggi integrarsi molte più competenze rispetto al passato. La trasformazione digitale impatta sulle attività dei nostri clienti e, dall'altro lato, l'attività di revisione utilizza delle tecnologie che fanno sempre più leva sui dati e sull'analisi di essi. Le competenze oggi richieste al revisore sono quindi sia quelle tradizionali - di tipo economico, giuridico e contabile - sia quelle incentrate sull'analisi dei sistemi informativi, dei processi e dei dati". Queste skills sono "anche quelle su cui le società di revisione stanno investendo".

Professioni: Assirevi, tecnologie avanzate e Ia trasformano professione del revisoreL'introduzione delle tecnologie digitali avanzate e dell'intelligenza artificiale sta trasformando la professione del revisore, influenzando le metodologie di lavoro, le competenze richieste e l'organizzazione delle attività.

