Attivista ad Ai Festival | Internet oscurato in Iran da regime per impedire documentazione

Durante l’Ai Festival di Milano, un attivista ha evidenziato come il regime iraniano abbia oscurato Internet per limitare la diffusione di documentazione e informazioni. Questa azione si inserisce in un quadro più ampio di restrizioni volte a controllare il flusso di notizie e a manipolare la percezione pubblica, evidenziando l’importanza di preservare l’accesso alla conoscenza e alla comunicazione come strumenti fondamentali di libertà e democrazia.

Milano, 22 gen.(Adnkronos) - "La scuola educa a pensare in un solo modo, a costruire un nemico invisibile che “viene da fuori”, ma che in realtà è dentro ilsistema stesso. La maggior parte dei manifestanti ha meno di 35 anni. E stanno morendo" queste le parole di Pegah Moshir Pour, scrittrice e attivista per i diritti umani di origine iraniana intervenuta sul palco della Plenaria di AI Festival - Festival Internazionale sull'Intelligenza Artificiale in scena a Milano. Intervistata da Cosmano Lombardo, Founder e Ceo di Search On Media Group e ideatore di AI Festival, Pour afferma: "L'Iran in questo momento è nel buio totale e ancor peggio, nel silenzio globale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Come l'Iran ha oscurato internet per i manifestanti (ma non per l'ayatollah Khamenei)Durante le recenti proteste in Iran, il governo ha adottato misure per oscurare l'accesso a internet, limitando la comunicazione tra i manifestanti.

Iran, notte di tensione e proteste: internet oscurato e bilancio delle vittime in crescitaNella notte tra sabato e domenica, Teheran è stata teatro di proteste contro il governo, con manifestazioni e slogans diffusi nelle strade.

