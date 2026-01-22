Atalanta una qualificazione gettata al vento per un blackout inspiegabile

L'Atalanta perde una preziosa occasione di qualificazione agli ottavi di finale dopo un blackout inatteso durante la partita, che permette all'Athletic Bilbao di ottenere la vittoria e il passaggio del turno. La squadra bergamasca, che sembrava in vantaggio, si lascia sorprendere e vede sfumare così una qualificazione ormai vicina. Un risultato che lascia rammarico e solleva questioni sulla gestione del match e sulle cause del calo improvviso.

L’Atalanta getta al vento la qualificazione certa agli ottavi e l’Athletic passa di rimonta a Bergamo. leggi anche. Champions league L’Atalanta stacca la spina dopo un’ora: rimonta Athletic a Bergamo, per gli ottavi si fa dura. Di fronte al pubblico delle grandi occasioni, la formazione nerazzurra sente nuovamente suonare la musica della Champions. Parte così un primo tempo spumeggiante, con i nostri che passano in vantaggio già dopo un quarto d’ora con un colpo di testa di Scamacca. Sembra una serata facile, i nerazzurri giocano bene, davvero un’altra squadra rispetto a quella vista a Pisa solo qualche giorno prima.🔗 Leggi su Bergamonews.it Atalanta, Palladino : «Blackout inspiegabile, in Champions paghi ogni errore»L’Atalanta ha subito una sconfitta casalinga contro l’Athletic Bilbao, con un crollo nella ripresa dopo un primo tempo positivo. Palladino: “Blackout inspiegabile, presi gol assurdi”. De Roon: “Dopo l’1-1 non c’eravamo più”L’Atalanta ha subito una sconfitta casalinga per 2-3 contro l’Athletic Club, compromettendo le possibilità di qualificazione tra le prime otto. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Atalanta, una qualificazione gettata al vento per un blackout inspiegabileDal 3° posto all'intervallo al 13° al fischio finale: sarebbe bastato un pareggio per tenere ancora vivo il sogno. Bravo l'Athletic ad approfittare degli errori nerazzurri ... bergamonews.it Atalanta, la mossa di Osimhen per portare Lookman via dall’Italia: la lite in Coppa d’Africa è cancellataIl ritorno di Lookman non è bastato all'Atalanta per evitare il ko in Champions. Intanto Osimhen esce allo scoperto e chiama il compagno di squadra in Turchia. sport.virgilio.it Champions, le possibilità di qualificazione di Inter, Napoli, Juve e Atalanta secondo l'algoritmo: tutte le percentuali - facebook.com facebook #Champions, le possibilità di qualificazione di #Inter, #Napoli, #Juve e #Atalanta secondo l'algoritmo: tutte le percentuali x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.