Atalanta una qualificazione gettata al vento per un blackout inspiegabile

L'Atalanta perde una preziosa occasione di qualificazione agli ottavi di finale dopo un blackout inatteso durante la partita, che permette all'Athletic Bilbao di ottenere la vittoria e il passaggio del turno. La squadra bergamasca, che sembrava in vantaggio, si lascia sorprendere e vede sfumare così una qualificazione ormai vicina. Un risultato che lascia rammarico e solleva questioni sulla gestione del match e sulle cause del calo improvviso.

L’Atalanta getta al vento la qualificazione certa agli ottavi e l’Athletic passa di rimonta a Bergamo. leggi anche. Champions league L’Atalanta stacca la spina dopo un’ora: rimonta Athletic a Bergamo, per gli ottavi si fa dura. Di fronte al pubblico delle grandi occasioni, la formazione nerazzurra sente nuovamente suonare la musica della Champions. Parte così un primo tempo spumeggiante, con i nostri che passano in vantaggio già dopo un quarto d’ora con un colpo di testa di Scamacca. Sembra una serata facile, i nerazzurri giocano bene, davvero un’altra squadra rispetto a quella vista a Pisa solo qualche giorno prima.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

Atalanta, Palladino : «Blackout inspiegabile, in Champions paghi ogni errore»L’Atalanta ha subito una sconfitta casalinga contro l’Athletic Bilbao, con un crollo nella ripresa dopo un primo tempo positivo.

Palladino: “Blackout inspiegabile, presi gol assurdi”. De Roon: “Dopo l’1-1 non c’eravamo più”L’Atalanta ha subito una sconfitta casalinga per 2-3 contro l’Athletic Club, compromettendo le possibilità di qualificazione tra le prime otto.

