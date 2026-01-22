Atalanta Palladino | Blackout inspiegabile in Champions paghi ogni errore

L’Atalanta ha subito una sconfitta casalinga contro l’Athletic Bilbao, con un crollo nella ripresa dopo un primo tempo positivo. Raffaele Palladino ha commentato l’andamento della partita, evidenziando un blackout inspiegabile e sottolineando come in Champions League ogni errore possa pesare. Un risultato che lascia l’amaro in bocca, richiedendo analisi e riflessioni per migliorare le prestazioni future.

L’INTERVISTA. L’Atalanta crolla nella ripresa e perde a Bergamo contro l’Athletic Bilbao. Un ko amaro, arrivato dopo un primo tempo dominato, che Raffaele Palladino fatica a spiegare. «È difficile da analizzare – ammette Palladino – perché nel primo tempo abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato. Abbiamo creato tanto, sbloccato la partita e potevamo andare sul 2-0». La svolta arriva però dopo il pareggio spagnolo: «Quel gol ci ha dato una mazzata. Abbiamo avuto un blackout totale di 15 minuti». «Abbiamo preso gol che non prendiamo mai. In Champions mezzo errore lo paghi. Loro hanno fatto tre tiri e tre gol. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

