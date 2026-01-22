Palladino | Blackout inspiegabile presi gol assurdi De Roon | Dopo l’1-1 non c’eravamo più

L’Atalanta ha subito una sconfitta casalinga per 2-3 contro l’Athletic Club, compromettendo le possibilità di qualificazione tra le prime otto. Dopo un primo tempo equilibrato, i nerazzurri sono crollati nel secondo, con un blackout e gol evitabili. Le dichiarazioni di Palladino e De Roon evidenziano le difficoltà incontrate, lasciando i tifosi con un senso di amarezza in vista dell’ultima giornata di campionato.

Bergamo. Amarezza per una sconfitta che fa davvero male. L’Atalanta si ferma contro l’Athletic Club, perde 2-3 in casa e dice addio al sogno di concludere tra le prime otto, salvo clamorosi ribaltamenti all’ultima giornata tra una settimana. A preoccupare, prima che il risultato – “era un sogno, ma non dobbiamo perdere di vista l’obiettivo”, sottolinea Raffaele Palladino nel post – è il blackout nella ripresa dopo il gol dell’1-1 che ha spianato la strada agli avversari verso la rimonta e la vittoria finale. E lo fanno capire gli stessi protagonisti nel post gara. leggi anche. Champions league L’Atalanta stacca la spina dopo un’ora: rimonta Athletic a Bergamo, per gli ottavi si fa dura.🔗 Leggi su Bergamonews.it

