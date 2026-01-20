Andrea Orlandini alla presidenza dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale

Andrea Orlandini, primo ricercatore presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Cnr, è stato nominato presidente dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale. La sua nomina rappresenta un passo importante per lo sviluppo e la promozione della ricerca nell’ambito dell’intelligenza artificiale in Italia. Orlandini assume il ruolo con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra accademia, industria e istituzioni nel settore.

Andrea Orlandini, primo ricercatore presso l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Cnr, è eletto alla presidenza dell' Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale. L'elezione avviene nel corso della prima riunione del consiglio direttivo insediatosi il 1° gennaio 2026, e segna l'inizio di una nuova fase per l'associazione, attiva nel promuovere lo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale in Italia.

