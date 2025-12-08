Bernardo Sofia numero uno della Cna Abruzzo eletto nella presidenza nazionale dell' associazione di categoria
Bernardo Sofia, presidente della Cna Abruzzo, è stato eletto nella nuova presidenza nazionale dell'associazione di categoria.Sofia è stato chiamato a far parte della nuova presidenza nazionale della confederazione artigiana, che ha chiuso a Roma i lavori dell’assemblea elettiva, confermando Dario. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Bernardo Sofia, numero uno della Cna Abruzzo, eletto nella presidenza nazionale dell'associazione di categoria - che dallo scorso luglio ha assunto l’incarico di presidente regionale della confederazione artigiana - Come scrive ilpescara.it