Assirevi | tecnologie avanzate e Ia trasformano la professione del revisore

L'introduzione delle tecnologie digitali avanzate e dell'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il settore della revisione contabile. Questi strumenti influenzano le metodologie di lavoro, le competenze necessarie e l'organizzazione professionale, richiedendo ai revisori un aggiornamento continuo per adattarsi ai cambiamenti. Un’innovazione che, pur mantenendo i principi fondamentali, mira a migliorare efficienza e precisione nei processi di audit.

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "L'avvento di tecnologie digitali avanzate e dell'intelligenza artificiale sta modificando non solo le modalità di svolgimento dell'audit, ma anche le competenze richieste e l'organizzazione del lavoro dei revisori". E' uno dei messaggi più rilevanti che emerge dalla nuova monografia "Gli impatti dell'evoluzione tecnologica sull'attività di revisione" presentata da Assirevi, l'Associazione italiana delle società di revisione legale, nel corso di un evento tenutosi a Milano. Il documento evidenzia come le società di revisione stiano rimodulando la composizione dei propri team, introducendo nuove professionalità con competenze digitali, di programmazione e di data analytics. 🔗 Leggi su Iltempo.it

