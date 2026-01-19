Pompei scene di gladiatori e storie d?amore | la vita vissuta riaffiora grazie a tecnologie avanzate

Scopri come le tecnologie avanzate consentono di rivivere le emozioni di Pompei, tra scene di gladiatori e storie d’amore. Attraverso ricostruzioni dettagliate, emergono i momenti di vita quotidiana e i sentimenti di coloro che vissero in questa antica città. Tra personaggi come Erato e le loro vicende, si riscopre il passato in modo autentico e coinvolgente.

Una storia d’amore di una donna di nome Erato, Erato amat. (“Erato ama.”), la scena di un combattimento gladiatorio, e tanti altri istanti e sentimenti fissati su una parete nel quartiere dei teatri, al pari di quelli che oggi troveremmo lungo i muri delle strade moderne o nelle chat e sui social. Storie di vita vissuta, amori, passioni, insulti, incitazioni sportive che sarebbero andati perduti per sempre e che, invece, stanno riaffiorando a Pompei grazie alla tecnologia. Succede nel corridoio di passaggio che collegava l’area dei teatri alla via Stabiana. Un muro scavato oltre 230 anni fa, davanti al quale sono passati milioni di visitatori ogni anno e da cui non ci si aspettava nessuna novità, nessun altro racconto e dove invece – attraverso l’impiego di metodologie di ricerca d’avanguardia - emergono quasi 300 iscrizioni, tra quelle già note da tempo (circa 200) e quelle nuove identificate (79). 🔗 Leggi su Ilmattino.it

A Pompei, nella Villa suburbana di Civita Giuliana, riaffiora un affresco trafugato anni fa, raffigurante Ercole bambino mentre lotta contro i serpenti. Il ritrovamento rappresenta un importante passo nella tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, offrendo nuove testimonianze sulla vita e le credenze dell'antica civiltà pompeiana.

