Il premio Lorenzo Cagnoni per le tecnologie più avanzate
Insieme all’Innovation District, Ecomondo ospita importanti riconoscimenti dedicati alle tecnologie per la transizione ecologica. Il Premio Lorenzo Cagnoni, assegnato alle tecnologie più avanzate e promettenti nei diversi settori espositivi di Ecomondo, sarà consegnato durante una cena di gala stasera, alla presenza di policy maker, aziende e giornalisti e interventi e testimonianze di ‘green leaders’ internazionali. La serata sarà una speciale charity dinner il cui ricavato verrà devoluto a favore di Go Green, azienda specializzata nella realizzazione di piste da corsa e giochi per bambini con recupero di gomma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
