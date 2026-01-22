Assicurazione infortuni domestici Inail quanto si paga e per chi c’è la detrazione

L'assicurazione infortuni domestici INAIL tutela le persone in caso di incidenti nella propria abitazione. I costi variano in base alle coperture scelte, mentre per determinate categorie è prevista una detrazione fiscale. Conoscere le condizioni e le modalità di accesso è importante per garantire una protezione adeguata e rispettare gli obblighi di legge.

La casa è l'ambiente protetto per antonomasia, il rifugio in cui ci si sente al sicuro. Ma è anche il luogo in cui si possono verificare incidenti da non sottovalutare. La quotidianità domestica nasconde insidie e rischi. Basti pensare agli infortuni causati da fughe di gas o da cadute e scivolamenti, apparecchi malfunzionanti, oggetti taglienti, prese multiple non a norma, uso di fornelli e sostanze chimiche. Per tutelare chi si prende cura della propria famiglia e della propria abitazione, Inail ha attivato la polizza obbligatoria contro gli infortuni domestici, accompagnata dalla campagna di comunicazione Non fidarti degli insoliti sospetti, giunta alla sua edizione 2026.

