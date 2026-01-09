Infortuni Rossi Gasparrini | Assicurazione incidenti domestici riconosce valore lavoratori

L'assicurazione incidenti domestici, gestita dall’Inail, riconosce il ruolo dei lavoratori e delle lavoratrici all’interno delle famiglie. Iscriversi a questa copertura significa valorizzare il contributo sociale ed economico che svolgono, contribuendo alla tutela della sicurezza e alla consapevolezza del loro importante ruolo nella società e nell’economia del Paese.

Roma, 9 gen. (AdnkronosLabitalia) - "Quando ci si iscrive all'assicurazione Inail per gli incidenti domestici si acquisisce e si riconosce il valore di lavoratrice o lavoratore della famiglia che produce un valore oltre che sociale anche economico per tutto il Paese. La legge 3 dicembre 1999, n. 493, ha istituito una polizza assicurativa contro gli infortuni domestici che riconosce e valorizza chiunque impieghi le proprie energie in maniera abituale, esclusiva e gratuita, nell'ambito domestico". Così Federica Rossi Gasparrini, presidente del Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale per l'assicurazione contro gli infortuni domestici, con AdnkronosLabitalia parla della campagna informativa di comunicazione biennale 'Non fidarti degli insoliti sospetti', con la quale l'Inail punta a diffondere la cultura della prevenzione dei rischi legati alle attività casalinghe e il valore sociale della tutela assicurativa obbligatoria. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Infortuni, Rossi Gasparrini: "Assicurazione incidenti domestici riconosce valore lavoratori" Leggi anche: Allarme incidenti domestici Leggi anche: Auto fermata perché senza assicurazione: dal controllo emerge un tesoro. Appello a chi riconosce i suoi gioielli Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Gelo polare sta per finire, ritorna l’autunno nel weekend: le previsioni meteo. Infortuni, Rossi Gasparrini: "Assicurazione incidenti domestici riconosce valore lavoratori" - 'Quando ci si iscrive all'assicurazione Inail per gli incidenti domestici si acquisisce e si riconosce il valore di lavoratrice o lavoratore della famiglia che produce un valore oltre che sociale anch ... adnkronos.com

Assicurazione infortuni: protezione completa per lavoratori e sportivi - Un infortunio può capitare a chiunque, indipendentemente dal tipo di lavoro svolto o dallo sport praticato. facile.it

Entra nel secondo tempo per sostituire Neres infortunato e che fa Cade nel tranello di Marusic e in piena emergenza infortuni, lo prende a mazzate, urlando QUESTA È BARRAAAAAA! Forse il giocatore con il rapporto cartellini rossi / presenze piu alto della s - facebook.com facebook

#Bennacer k.o., guaio muscolare per l’ex #Milan Il centrocampista algerino, in prestito alla Dinamo Zagabria dal Milan, è stato costretto a lasciare il campo al 49’ dell’ottavo di finale tra #Algeria e Repubblica Democratica del Congo per un infortunio muscolar x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.