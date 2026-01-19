Infortuni domestici | assicurazione INAIL in scadenza il 31 gennaio

L’assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici ha scadenza il 31 gennaio. I soggetti assicurati devono versare il premio annuale di 24 euro entro questa data per mantenere la copertura fino al 31 dicembre 2026. È importante rispettare i termini per garantire la continuità della tutela in caso di incidenti domestici.

I soggetti assicurati in INAIL contro gli infortuni domestici sono tenuti a pagare il premio annuo di 24 euro entro il prossimo 31 gennaio così da poter beneficiare senza interruzioni della copertura assicurativa fino al 31 dicembre 2026.

Infortuni domestici, a fine gennaio scatta l'assicurazione obbligatoria per migliaia di brianzoli

A partire dalla fine di gennaio, entra in vigore l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici per migliaia di cittadini brianzoli tra i 18 e i 67 anni. Questa misura, che interessa la popolazione di Monza e dintorni, è finalizzata a garantire una copertura adeguata in caso di incidenti nelle abitazioni. La scadenza dell’obbligo invita i cittadini a verificare e aggiornare le proprie coperture assicurative.

Infortuni, Rossi Gasparrini: "Assicurazione incidenti domestici riconosce valore lavoratori"

L'assicurazione incidenti domestici, gestita dall’Inail, riconosce il ruolo dei lavoratori e delle lavoratrici all’interno delle famiglie. Iscriversi a questa copertura significa valorizzare il contributo sociale ed economico che svolgono, contribuendo alla tutela della sicurezza e alla consapevolezza del loro importante ruolo nella società e nell’economia del Paese.

