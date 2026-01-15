Wikipedia compie 25 anni il confronto con l’intelligenza artificiale

Nel corso dei suoi 25 anni, Wikipedia si è affermata come una delle principali fonti di informazione online. La sua presenza costante ha rivoluzionato il modo in cui accediamo e condividiamo conoscenze, ponendo anche nuove sfide e opportunità nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Questo anniversario invita a riflettere sul ruolo di Wikipedia nel panorama digitale e sulla sua influenza nel contesto delle tecnologie emergenti.

Wikipedia compie un quarto di secolo. In 25 anni l'enciclopedia online è diventata un'abitudine consolidata per le ricerche sul web. L'attenzione ora è rivolta all'impatto dell'intelligenza artificiale. Servizio di Pier Achille Dolfini TG2000.

