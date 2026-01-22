Un uomo ha violato il divieto di avvicinamento, entrando di notte in una comunità protetta destinata a vittime di maltrattamenti. L’operazione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto, dopo che l’individuo si era nascosto nell’armadio nel tentativo di sfuggire ai controlli. L’episodio evidenzia l’importanza delle misure di tutela e la necessità di vigilanza costante per garantire la sicurezza delle persone vulnerabili.

Si era introdotto di notte in una comunità protetta per vittime di maltrattamenti, violando il divieto di avvicinamento. È stato arrestato dai carabinieri di Verdello un 29enne di origine marocchina, ex compagno di una donna di 26 anni, che aveva chiesto aiuto con una telefonata di pochi secondi, improvvisamente interrotta. L’intervento è scattato nella tarda serata di mercoledì scorso, in un comune della Bassa Bergamasca. I militari, dopo rapidi accertamenti, sono riusciti a individuare l’indirizzo e hanno avviato una ricerca porta a porta all’interno della struttura, fino a trovare l’appartamento della giovane madre, visibilmente scossa e preoccupata per la sicurezza dei due figli di 5 e 2 anni, che dormivano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Assalto alla comunità protetta in cerca della ex, arrestato nell’armadio

Nascosto nell’armadio della casa protetta dove l’ex compagna vive con i figli: arrestatoUn uomo è stato arrestato a Verdello dopo aver cercato di sfuggire ai carabinieri nascondendosi nell’armadio di un alloggio protetto, dove risiedono l’ex compagna e i figli.

Leggi anche: Ottantenne scoperto con pistola e munizioni nascoste nell'armadio della camera da letto: arrestato

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Assalto alla comunità protetta in cerca della ex, arrestato nell’armadio; Forza la porta-finestra e si introduce nella Casa Protetta dove vive l'ex compagna, arrestato 29enne.

Assalto alla comunità protetta in cerca della ex, arrestato nell’armadioSi era introdotto di notte in una comunità protetta per vittime di maltrattamenti, violando il divieto di avvicinamento. ilgiorno.it

Nella comunità protetta di recupero. Piastra per capelli incendia coperta. Edificio evacuato dai vigili del fuocoA Corteolona e Genzone le fiamme si sono estese nel giro di pochi attimi, grande spiegamento di forze. Nessun ferito tra ragazzini e operatori, secondo i carabinieri le cause sono state puramente acci ... msn.com

Assalto notturno all’ufficio postale di Lauropoli. Una ferita per l’intera comunità: reagiremo. Solidarietà e vicinanza ai dipendenti, e massimo impegno per ripristinare la funzionalità della struttura e l’operatività dei servizi. A tutti, un invito: avanti, insieme, per e - facebook.com facebook