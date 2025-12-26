Ottantenne scoperto con pistola e munizioni nascoste nell' armadio della camera da letto | arrestato
A 80 anni, nell'armadio della camera da letto, conservava una pistola con matricola abrasa. Come lui, un 18enne girava per le strade del centro, intorno a via Libertà, con un coltello a serramanico con una lama di 11 centimetri, mentre un suo coetaneo di 19 anni con due tirapugni. Tre persone. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
