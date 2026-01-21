Nascosto nell’armadio della casa protetta dove l’ex compagna vive con i figli | arrestato

Un uomo è stato arrestato a Verdello dopo aver cercato di sfuggire ai carabinieri nascondendosi nell’armadio di un alloggio protetto, dove risiedono l’ex compagna e i figli. L’intervento si è reso necessario nell’ambito di un’operazione di controllo, e l’arresto si inserisce in un quadro di attività di prevenzione e sicurezza sul territorio.

Verdello. Ha cercato di sfuggire ai carabinieri nascondendosi nell’armadio nell’alloggio protetto in cui risiedono l’ex fidanzata e i due figli. L’uomo, marocchino di 29 anni già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento, è stato arrestato dai militari della stazione di Verdello, nella serata di mercoledì 14 gennaio. La vicenda ha inizio nel 2024, quando la donna, oggi 26enne, aveva denunciato l’ex compagno per maltrattamenti reiterati, anche in presenza dei figli, ottenendo a suo favore misure di protezione e il collocamento in una struttura protetta. La sera dell’intervento, la donna aveva contattato i carabinieri con una telefonata durata pochi secondi e interrotta improvvisamente.🔗 Leggi su Bergamonews.it

